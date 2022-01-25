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Общество25 января 2022 16:02

Лестницу у стадиона «Спартак», превратившуюся в снежную горку, очистили до бетона

Критика в СМИ дала свой результат
Александр КАРАВАЕВ
Александр КАРАВАЕВ
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Лестницу у стадиона «Спартак», превратившуюся в снежную горку, очистили до бетона.

Лестницу у стадиона «Спартак», превратившуюся в снежную горку, очистили до бетона.

Фото: Александр КАРАВАЕВ

22-23 января в рязанские интернет-СМИ облетели фотографии лестницы, ведущей от конца Право-Лыбедской улицы к стадиону «Спартак». Она была завалена снегом настолько, что даже не различались ступеньки. Фактически лестница превратилась в снежную горку. Что вызвало шквал критики в адрес организации, в обязанности которой входит следить за ее состоянием.

Но уже во вторник, 25 января, лестница сияла чистотой. Снег и наледь были сколоты начисто, до бетонного основания, а сами ступени обильно посыпаны песко-соляной смесью. До такой чистоты у нас даже тротуары не очищают!