Лестницу у стадиона «Спартак», превратившуюся в снежную горку, очистили до бетона. Фото: Александр КАРАВАЕВ

22-23 января в рязанские интернет-СМИ облетели фотографии лестницы, ведущей от конца Право-Лыбедской улицы к стадиону «Спартак». Она была завалена снегом настолько, что даже не различались ступеньки. Фактически лестница превратилась в снежную горку. Что вызвало шквал критики в адрес организации, в обязанности которой входит следить за ее состоянием.

Но уже во вторник, 25 января, лестница сияла чистотой. Снег и наледь были сколоты начисто, до бетонного основания, а сами ступени обильно посыпаны песко-соляной смесью. До такой чистоты у нас даже тротуары не очищают!