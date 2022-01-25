В 2022 году власти Рязани планируют приобрести 16 новых автобусов. Фото: admrzn.ru.

В 2022 году Управление рязанского троллейбуса планирует пополнить автопарк 16 новыми автобусами. Вопрос будущей сделки во вторник, 25 января, рассмотрели депутаты гордумы на заседании бюджетного комитета.

Как рассказал начальник городского управления транспорта Вениамин Синяков, планируется приобрести на условиях лизинга автобусы марки ЛиАЗ, которые смогут перевозить одновременно до 80 человек. Сумма сделки - более 260 млн рублей.

Сообщается, что срок лизинга составит пять лет, и платежи муниципальное предприятие собирается вносить самостоятельно. При благополучном раскладе автобусы должны поступить в Рязань уже в мае. Вероятнее всего новый транспорт будет обслуживать городской маршрут №16.

Окончательное решение депутаты примут на общем заседании в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Рязани 90% муниципальных автобусов и троллейбусов выработали свой срок и подлежат замене.