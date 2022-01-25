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Общество25 января 2022 15:41

Еще одну рязанскую школу закрыли на карантин

Учебный процесс временно остановили в поселке Тума
Источник:kp.ru
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Со вторника, 25 января, на вынужденные недельные каникулы (из-за карантина) закрылась Тумская школа №3. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса», ссылаясь на решение начальника районного управления образования и культуры Евгения Овчинникова.

- У нас большое количество заболевших острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ), - отметил Евгений Сергеевич, - с этим же связано закрытие в некоторых детских садиках отдельных групп.

Также отмечается, что в настоящее время на дистанционное обучение переведены четыре класса Клепиковской школы №1, в Тумской школе №46 временно остановлена работы группы продленного дня.

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В случае необходимости карантин продлят. Дети перейдут на дистанционный режим обучения (подробности).