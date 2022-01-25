Выплаты материнского капитала в Рязанской области продлили до конца 2028 года

В Рязанской области продлили срок реализации материнского капитала до 31 декабря 2028 года. Речь идет о многодетных семьях, в которых дети родились с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.

По словам министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерия Емеца, в настоящее время в регионе проживают 13 тысяч многодетных семей, прирост за последний год составил 700 семей.

Известно, что 75% семей используют деньги материнского капитала для ремонта жилья.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года в Рязанской области проиндексировали на 4% размеры регионального материнского капитала и ежегодную выплату многодетным семьям для покупки школьных принадлежностей. Размер материнского капитала в 2022 году составит 77 912,32 рублей (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!