Мэрия Рязани сообщила, с каких улиц в ночь на 26 января вывезут снег

Мэрия Рязани сообщила, с каких улиц в ночь на 26 января будут вывозить снег.

На сайте горадминистрации появился очередной список улиц, с которых ближайшей ночью будут вывозить снег. Согласно перечню, в ночь на 26 января планируется очистить пять улиц в центре Рязани и Горроще.

Сотрудники Дирекции благоустройства будут работать на улице Семашко, Первомайском проспекте и площади Ленина. Помимо уборки проезжей части коммунальщики планируют чистить платные парковки на улицах Краснорядской, Семинарской и Грибоедова.

Спецтехника подрядчиков вывезет снег с улицы Халтурина и Голенчинского шоссе (на участке от улицы Спортивной до Баженова).

Также в ночь на 26 января Дирекция благоустройства будет грейдировать дороги в Октябрьском и Советском районах города. В Октябрьском районе техника пройдет по улицам четырех поселков: Соколовки, Мирного, Карцева и Строителя, также очистит дорогу, ведущую в поселок Мордасово, Светлый проезд и улицы Светлую, Полиграфистов в микрорайоне Агропром и Полевую в Шереметьево-Песочне.

В Советском районе грейдируют улицы микрорайона Кальное, 1-3 Бутырки, Затинную, Нижне-Трубежную и Окское шоссе, а также две дороги – в поселок Остров и поселок Шпалозавода.

Мэрия Рязани в очередной раз просит водителей не оставлять личный транспорт на ночь на обочинах, чтобы он не мешал работе спецтехники.