Рязанцев 26 января ждут снег и морозы до минус 17 градусов

В среду, 26 января, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой снег, а на дорогах гололедица, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ветер в среду будет южный и юго-западный, порывами до восьми метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью -16... -11 градусов, а днем -11... -6 градусов.

По данным специалистов центра «Фобос», в ночь на 26 января будет малооблачная погода, температура -15... 17 градусов, а атмосферное давление в пределах нормы. Днем - -5... -7 градусов со слабым ветром.

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