Рязанец угнал у жены автомобиль и сбил насмерть человека

Оперативная фотосъемка. Пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В понедельник утром, 24 января, жители села Безлычного Захаровского района Рязанской области обнаружили на обочине дороги труп 56-летнего местного жителя. Прибывшие на место оперативники и инспекторы ДПС выявили на теле погибшего травмы, характерные для ДТП с пешеходами.

Была составлена предварительная версия, по которой неустановленный автомобиль сбил мужчину, двигавшегося с машиной в попутном направлении. После чего бездыханное тело перенесли на обочину. Автомобиль с места ДТП скрылся.

По горячим следам удалось установить, что к наезду причастен 44-летний житель Безлычного. В его гараже обнаружена машина с повреждениями, характерными для такого рода происшествий.

Ранее мужчину лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. На момент задержания следов алкоголя в его крови обнаружено не было.

Также выяснилось, что машина принадлежит супруге, но разрешение на управление она мужу не давала, так как тот лишен водительских прав.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон», а также по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть одного человека». Отягчающим обстоятельством является оставление места ДТП. В случае обвинительного заключения мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы.