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Происшествия25 января 2022 10:40

В результате ДТП в Касимове пострадал 8-летний ребенок

Малыша на скорой увезли в больницу
Источник:kp.ru
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В Касимове столкнулись Mercedes Sprinter и Chevrolet Aveo.

В Касимове столкнулись Mercedes Sprinter и Chevrolet Aveo.

25 января не обошлось без дорожно-транспортных происшествий. Очередная авария случилась примерно в 10.20 на одной из улиц Касимова.

Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, участниками ДТП стали микроавтобус Mercedes Sprinter и легковой автомобиль Chevrolet Aveo.

В результате аварии травмы получил пассажир легковушки, 8-летний мальчик. Ребенка на машине скорой помощи доставили в больницу. Водители обоих автомобилей не пострадали.

По чьей вине произошло ДТП, теперь предстоит выяснить полицейским. Сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят проверку.

В результате ДТП пострадал 8-летний ребенок.

В результате ДТП пострадал 8-летний ребенок.