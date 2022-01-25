В результате ДТП в Касимове пострадал 8-летний ребенок

В Касимове столкнулись Mercedes Sprinter и Chevrolet Aveo.

25 января не обошлось без дорожно-транспортных происшествий. Очередная авария случилась примерно в 10.20 на одной из улиц Касимова.

Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, участниками ДТП стали микроавтобус Mercedes Sprinter и легковой автомобиль Chevrolet Aveo.

В результате аварии травмы получил пассажир легковушки, 8-летний мальчик. Ребенка на машине скорой помощи доставили в больницу. Водители обоих автомобилей не пострадали.

По чьей вине произошло ДТП, теперь предстоит выяснить полицейским. Сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят проверку.