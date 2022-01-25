Магазин одежды Cobbelti открылся в Рязани.

В Рязани открыли магазин одежды известного турецкого бренда Cobbelti, сообщает пресс-служба торгово-развлекательного центра. Коллекция представлена практичными и универсальными моделями из денима (джинсовой ткани – Ред.) на любой сезон: джинсовки, рубашки, брюки – популярного кроя и с низкой посадкой, юбки и многое другое.

Одежда сделана из джинсовой ткани.

В рязанском ТРЦ «М5 Молл» открыли магазин одежды известного турецкого бренда

Расположен магазин в помещении рядом с рестораном быстрого обслуживания «Сковорода», вход №1.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2021 года в ТРЦ открыли первый в Рязанской области суперстор «Магнит Экстра» (читать подробнее).

Фото: ТРЦ «М5Молл».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!