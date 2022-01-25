Губернатор Любимов о ситуации со снегом: Покажите свою работу, стыдно каждый день читать жалобы

Во вторник, 25 января, губернатор Рязанской области Николай Любимов начал заседание правительства с темы уборки и вывоза снега из областного центра.

- Вчера вечером после работы посмотрел, как убирают Рязань от снега, - сказал Николай Викторович. – Пообщался с дворником Алексеем Михайловичем Горошкиным. Он уже более десяти лет работает в этой сфере и знает ситуации изнутри. Мне было важно услышать его мнение. Он сказал, что давно не было такой снежной зимы. Работу дворников очень сильно осложняет не вывезенный вовремя снег и некачественный уборочный инвентарь. Неужели, Елена Борисовна (обращение к главе администрации Рязани Сорокиной – Ред.) нельзя обеспечить сотрудников качественным инвентарем?

Еще одним нюансом, озвученным главой региона, стала заработная плата дворников. Губернатор поручил главе администрации Рязани Елене Сорокиной и заместителю председателя правительства Евгению Беленецкому проработать этот вопрос.

- Покажите свою работу! Стыдно каждый день читать от людей жалобы, - потребовал Николай Любимов. – Если не сможете, нужно менять кадры. Нужно брать на работу тех, кто сможет.