За сутки с улиц Рязани эвакуировали 13 автомобилей.

За минувшие сутки сотрудники региональной Госавтоинспекции эвакуировали на спецстоянку 13 автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. Водители указанных машин нарушали правила остановки и стоянки, а также мешали уборке снега.

Полицейские привели в пример автомобиль Chevrolet Niva, который припарковался на проезде Яблочкова «далее первого ряда от края проезжей части». Транспорт увезли на спецстоянку. Остальные машины эвакуировали с других городских улиц.

«Госавтоинспекция Рязанской области обращается к водителям с просьбой быть внимательными в местах, где вы собираетесь припарковать свой автомобиль и обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, и не нарушать действующие правила», - говорится в сообщении.