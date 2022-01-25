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Общество25 января 2022 10:09

За сутки с улиц Рязани эвакуировали 13 автомобилей

Все они нарушали правила остановки и стоянки
Источник:kp.ru
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За сутки с улиц Рязани эвакуировали 13 автомобилей.

За сутки с улиц Рязани эвакуировали 13 автомобилей.

За минувшие сутки сотрудники региональной Госавтоинспекции эвакуировали на спецстоянку 13 автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. Водители указанных машин нарушали правила остановки и стоянки, а также мешали уборке снега.

Полицейские привели в пример автомобиль Chevrolet Niva, который припарковался на проезде Яблочкова «далее первого ряда от края проезжей части». Транспорт увезли на спецстоянку. Остальные машины эвакуировали с других городских улиц.

«Госавтоинспекция Рязанской области обращается к водителям с просьбой быть внимательными в местах, где вы собираетесь припарковать свой автомобиль и обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, и не нарушать действующие правила», - говорится в сообщении.