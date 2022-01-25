Мама пропавшей рязанки Елены Логуновой: Мою дочь лишили материнства

25 января исполнилось полгода, как Елена Логунова пропала в Рязани при загадочных обстоятельствах. Фото: соцсети.

Мать пропавшей Елены Логуновой – Наталия Кошелева – опубликовала очередной пост в своем Instagram. В этот раз женщина посвятила свое послание внучкам, у которых отняли маму.

«Мама – это не роль, это счастье, это смысл, это жизнь. Ни у кого нет такого права лишать мать жизни», - пишет Наталия.

Послание символическое, так как 25 января исполнилось полгода, как Елена Логунова пропала в Рязани при загадочных обстоятельствах.

«Сегодня 180 дней, как мои внуки не слышат мамин голос, не чувствуют прикосновение её нежных и тёплых рук. Мою дочь лишили материнства, лишили самого ценного Божьего дара», - написала мама девушки.

В завершение Наталия Кошелева опубликовала стихотворение, суть которого в том, что в жизни все возвращается.

«Но жизнь – бумеранг. К тому и ведется: что отдаете, то и вернётся. То, что посеешь – то и пожнешь, ложью пробьется ваша же ложь. Каждый поступок имеет значение; Только прощая, получишь прощенье. Вы отдаете – вам отдают, вы предаете – вас предают, вы обижаете – вас обижают, вы уважаете – вас уважают… Жизнь – бумеранг: все и всем по заслугам; Черные мысли вернутся недугом, светлые мысли – Божественным светом…Если не думал – подумай об этом».

Елена Логунова вышла из дома на улице Черновицкой 25 июля 2021 года около 15.00. С тех пор девушку никто не видел. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).