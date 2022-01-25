25 января в Рязанской области зафиксирован абсолютный максимум суточного прироста COVID-19

Во вторник, 25 января, в Рязанской области выявлено 327 новых случаев COVID-19. Это абсолютный максимум суточного прироста за два года пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован 20 ноября 2021 года и составлял 275 случаев за сутки.

Всего за время пандемии в Рязанской области заболевание подтвердилось у 64 560 человек.

Госпитализировали за сутки 108 человек.

Поправились за сутки в регионе 15 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 58 310 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили восемь фамилий. На фоне роста заболеваемости смертность от коронавируса снижается.

Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2821 человека.