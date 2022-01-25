Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 января 2022 8:21

В Сасове благоустроят привокзальную площадь за 87 млн рублей

Работы планируется завершить к 1 ноября
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Сасове благоустроят привокзальную площадь за 87 млн рублей. Фото: vk.com/uag62.

В Сасове благоустроят привокзальную площадь за 87 млн рублей. Фото: vk.com/uag62.

В Сасове ищут подрядчика на благоустройство пешеходной зоны проспекта Свободы с привокзальной площадью. Соответствующий тендер появился на сайте Госзакупок.

Начальная сумма контракта чуть более 87 млн рублей. Предполагается, что финансировать работы будут из трех источников: федерального и регионального бюджетов, а также из бюджета райцентра.

Согласно техзаданию, в рамках благоустройства подрядчик должен будет уложить плитку, провести освещение и озеленение территории, сделать тротуары и ограждение, установить скамейки и урны. На площади появятся велосипедная дорожка, а также детские игровые и спортивные площадки.

Работы планируется начать с установлением тепла – 1 апреля, а завершить к 1 ноября.