После вмешательства прокуратуры власти Рязани очистили исторический парк от свалки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главе администрации Рязани Елене Сорокиной природоохранная прокуратура внесла представление за свалку в мемориальном парке героев Отечественной войны 1812 года, расположенного в Голенчине.

После жалобы местного жителя прокурор выехал на место и обнаружил несанкционированную свалку. Кругом валялись «порубочные остатки», битое стекло, пластик и полиэтиленовые пакеты.

Только после прокурорской проверки и представления мэру власти Рязани соизволили устранить все нарушения и убрать территорию мемориального парка.

Создать парк в Голенчине власти и депутаты Рязани решили еще в 2018 году. Тогда чиновники напомнили, что больше 200 лет назад там располагался военный лазарет, и в память о каждом из умерших от ран воинов местные крестьяне сажали дерево.

В монографии ученых РГУ им. Есенина Марины Казаковой и Анастасии Пастушенко указано, что исторических парков в Рязани лишь три – это ЦПКиО, а также комплекс Верхнего и Нижнего парков и Мемориальный парк героев Отечественной войны 1812 года.

«Первые два парковых ансамбля постоянно находятся в сфере внимания органов благоустройства города, тогда как Мемориальный парк героев Отечественной войны 1812 года в начале XXI века оказался под угрозой вырубки и превращения его остатков в несанкционированную свалку».

По данным ученых, в парке растут более 400 деревьев 14 видов возрастом от 30 до 170 лет, включая многочисленные экземпляры липы сердцелистной, дуба черешчатого, ясеня высокого, вяза гладкого, клена остролистного.

«За последние 40 лет облик исторического парка постепенно приобрел черты лесопарка, местами труднопроходимого из-за крупного валежа старых деревьев и мусора. Статус памятника истории и культуры был забыт вовсе», - отметили в монографии.

Ранее прокуратура внесла представление Елене Сорокиной из-за плохой зимней уборки. А еще управляющим компаниям и некому должностному лицу Дирекции благоустройства (читать подробнее).

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