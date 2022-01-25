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Происшествия25 января 2022 7:37

На трассе в Александро-Невском районе грузовик насмерть сбил мужчину

Личность погибшего полицейские пока не могут установить
Источник:kp.ru
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На трассе в Александро-Невском районе грузовик насмерть сбил мужчину.

На трассе в Александро-Невском районе грузовик насмерть сбил мужчину.

Вечером 24 января в Александро-Невском районе произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, на трассе Р-22 «Каспий» между деревнями Чернышевка и Ясная Поляна Александро-Невского района 28-летний житель Волгоградской области за рулем грузовика ГАЗ сбил мужчину, который находился на проезжей части.

В результате дорожного происшествия пешеход от полученных травм скончался в больнице.

В настоящее время личность погибшего не установлена, известно, что на вид ему 45-50 лет.

Как отметили в полиции, мужчина находился на вечерней трассе без световозвращающих элементов.

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