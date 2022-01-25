В Шиловском районе водитель УАЗа насмерть сбил женщину

В Шиловском районе произошло смертельное ДТП.
Вечером, 24 января, в Шиловском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. Все случилось на 150 километре трассы «Ряжск – Касимов – Нижний Новгород».
По предварительной информации, 22-летний житель Пителинского района, управляя автомобилем УАЗ, сбил шедшую по проезжей части женщину. Как удалось установить, на пешеходе не было никаких светоотражающих элементов.
В результате дорожно-транспортного происшествия 40-летняя жительница Шиловского района получила травмы, не совместимые с жизнью.
По факту ДТП сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят проверку.
Водитель автомобиля УАЗ сбил шедшую по дороге 40-летнюю женщину.