В Шиловском районе водитель УАЗа насмерть сбил женщину

В Шиловском районе произошло смертельное ДТП.

Вечером, 24 января, в Шиловском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. Все случилось на 150 километре трассы «Ряжск – Касимов – Нижний Новгород».

По предварительной информации, 22-летний житель Пителинского района, управляя автомобилем УАЗ, сбил шедшую по проезжей части женщину. Как удалось установить, на пешеходе не было никаких светоотражающих элементов.

В результате дорожно-транспортного происшествия 40-летняя жительница Шиловского района получила травмы, не совместимые с жизнью.

По факту ДТП сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят проверку.