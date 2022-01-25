Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 января 2022 7:28

В Шиловском районе водитель УАЗа насмерть сбил женщину

Пешеход находилась на дороге без светоотражателей
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Шиловском районе произошло смертельное ДТП.

В Шиловском районе произошло смертельное ДТП.

Вечером, 24 января, в Шиловском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. Все случилось на 150 километре трассы «Ряжск – Касимов – Нижний Новгород».

По предварительной информации, 22-летний житель Пителинского района, управляя автомобилем УАЗ, сбил шедшую по проезжей части женщину. Как удалось установить, на пешеходе не было никаких светоотражающих элементов.

В результате дорожно-транспортного происшествия 40-летняя жительница Шиловского района получила травмы, не совместимые с жизнью.

По факту ДТП сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят проверку.

Водитель автомобиля УАЗ сбил шедшую по дороге 40-летнюю женщину.

Водитель автомобиля УАЗ сбил шедшую по дороге 40-летнюю женщину.