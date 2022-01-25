На четырех улицах Рязани 25 января отключили воду

Во вторник, 25 января, на четырех улицах Рязани отключили холодную воду, сообщает пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на муниципальный «Водоканал». По информации властей, причина отключения – ремонтные работы.

25 января до 18:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Дзержинского, дома №№16, 16а, 18, 30, 32;

- Троллейбусный переулок, дома №№3, 4, 6;

- улица Шевченко, 18 (детский сад №139).

Подвозить воду для технических нужд будут к дому №4 по Троллейбусному переулку.

Кроме того, до 16:00 воды не будет в доме №28 по улице Энгельса.

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