Чихнув, носитель «омикрона» может заразить до ста человек

Считается, что по уровню заразности новый штамм можно сравнить с корью. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Штамм «омикрон» считается более заразным, чем предыдущие версии COVID-19, и в этом качестве его можно сравнивать с таким заболеванием, как корь. Об этом «КП-Рязань» рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист высшей категории, заведующий кафедры инфекционных болезней РязГМУ Владимир Мартынов.

По словам Владимира Александровича, один заболевший новой мутацией коронавируса, в случае если он чихнет в закрытом помещении, может заразить до ста человек. Кроме того, отмечается что у «омикрона» более короткий инкубационный период (от двух до семи дней – Ред.):

- Но есть и хорошие в этом отношении новости – считается, что этот вариант является менее патогенным, поражающим преимущественно верхние дыхательные пути и протекающим примерно, как обычная простуда или бронхит.

В тоже время профессор отмечает, что люди пожилого возраста, а также те, кто страдает сопутствующими заболеваниями, находятся в зоне риска, и у них могут все-таки возникнуть опасные осложнения.