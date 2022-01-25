В детских садах Рязани появилось 949 вакантных мест

Администрация Рязани обновила информацию о вакантных местах в детских садах. По состоянию на 24 января в Рязани насчитывается 949 мест для детей.

Самых маленьких (от 1 до 2 лет) запишут в детские сады №№99 и 136 в Железнодорожном районе; №№110, 158 и 153 в Московском районе и детский сад №121 в Октябрьском районе.

Детей от 2 до 3 лет (рожденных со 2.09.2018 года по 1.09.2019 год) ждут в следующих детских садах: №№12, 13, 23, 28, 43, 76, 89, 99, 104, 117, 120 (для детей с нарушением зрения), 133, 147, 148, 149, 151, 154, 158.

Для детей от 3 до 4 лет (рожденных со 2.09.2017 года по 1.09.2018 год) есть места в детских садах №№1 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 3, 4, 16, 23, 31, 43, 48, 60, 66, 70, 71, 73, 75, 79, 80, 81, 84, 89, 91, 96, 99, 103, 105, 107, 108, 110, 112, 116, 117, 120 (для детей с нарушением зрения), 121, 125, 126, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 158, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), а также в школе №29;

Детям от 4 до 5 лет (рожденных со 2.09.2016 года по 1.09.2017 год) предоставят места в детских садах №№23, 25, 28, 31, 73, 81, 99, 101, 103, 104, 105, 108, 112, 120 (для детей с нарушением зрения), 121, 125, 130, 131, 133, 136, 138, 140, 146, 148, 150, 151, 152, 154, 158, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), а также в школе №30;

Детей, рожденных со 2.09.2015 года по 1.09.2016 год, примут в детских садах №№ 14, 23, 28, 31, 43, 69, 73, 76, 99, 104, 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 121, 126, 131, 135, 136, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 158, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), а также в школе №30;

Самых старших детей в возрасте от 6 до 7 лет (рожденных со 2.09.2014 года по 1.09.2015 год) ждут в детских садах №№3, 4, 9, 17, 20, 23, 25, 28, 31, 32, 35, 55, 69, 73, 75, 76, 78 (для детей с нарушением зрения), 80, 81, 85, 87, 89, 91, 99, 104, 106, 116, 117, 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 121, 123, 126, 131, 133, 135, 137, 138, 140, 143, 145, 147, 148, 150, 152, 159, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), а также в школе №30;

Подать заявление можно в любом отделении МФЦ.

Также в пресс-службе мэрии отметили, что для получения места в детских садах №1 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи, аутизмом), 78 (для детей с нарушением зрения), №82 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), №118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи, аутизмом, ЗПР), №120 (для детей с нарушением зрения), №123 (для детей с нарушением слуха, аутизмом), №160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи) дополнительно необходимо предоставить в МФЦ заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

Детям, которые родились в сентябре-декабре 2018 года и январе-феврале 2019 года, места в детских садах предоставят при их наличии и если в очереди нет детей трехлетнего возраста.

Заявление можно подать до 28 января. Приказ по результатам заседания комиссии будет опубликован 9 февраля 2022 года.