Стороны обжаловали приговор по делу о взятках в МП «Детское питание»

Стороны – защиты и обвинения – обжаловали приговор по коррупционному делу в МП «Детское питание», сообщает «Новая».

17 декабря 2021 года Октябрьский районный суд Тамбова приговорил Зайкина Александра Александровича (экс-советник главы администрации Рязани), Пашкевича Сергея Витальевича (замглавы администрации Рязани) и Пущина Павла Анатольевича (советник министра экономического развития России) к 8 годам лишения свободы.

Еще ранее в колонию отправился бывший директор муниципального предприятия Александр Дворецкий. Кстати, позже стало известно, как отставной десантник попал на МП.

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