Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 января 2022 6:39

Стороны обжаловали приговор по делу о взятках в МП «Детское питание»

Ни обвинение, ни защита не согласны с приговором – лишение свободы на 8 лет
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Стороны – защиты и обвинения – обжаловали приговор по коррупционному делу в МП «Детское питание», сообщает «Новая».

17 декабря 2021 года Октябрьский районный суд Тамбова приговорил Зайкина Александра Александровича (экс-советник главы администрации Рязани), Пашкевича Сергея Витальевича (замглавы администрации Рязани) и Пущина Павла Анатольевича (советник министра экономического развития России) к 8 годам лишения свободы.

Еще ранее в колонию отправился бывший директор муниципального предприятия Александр Дворецкий. Кстати, позже стало известно, как отставной десантник попал на МП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!