Мэрия Рязани опубликовала список улиц, с которых в ночь на 25 января вывезут снег.

Администрация Рязани рассказала о планах по предстоящей ночной уборке снега. Перечень улиц, которые в ночь на 25 января будут убирать коммунальщики, появился на сайте городской мэрии.

Ночью сотрудники Дирекции благоустройства города планируют вывозить снег с улиц Семинарской, Грибоедова и Ленина. Также почистят участок улицы Гагарина (от улицы Черновицкой до улицы Полетаева) и участок улицы Введенской (от улицы Фрунзе до улицы Ленина).

В списке подрядчиков улица Интернациональная в микрорайоне Канищево и участок Голенчинского шоссе от улицы Спортивной до улицы Баженова.

Также предстоящей ночью в Рязани будут проводить грейдирование дорог в Советском и Железнодорожном районах города. В частности, спецтранспорт пройдет по улицам Ленинского Комсомола, улицам с 1 по 14 Линии, Новопавловской с проездами, Осипенко с проездами, а также проезду Островского.

В центре Рязани грейдер расчистит улицы поселка Борки, Затинную, Нижне-Трубежную, Окское шоссе, Полевую с переулками, проезд Речников, улицы 1-3 Бутырки, дорогу к поселку Остров и две дороги от Северной окружной - до 5 района поселка Борки и до Борковского затона, а также поработает в поселке Никуличи.

Администрация Рязани попросила автовладельцев не оставлять свой транспорт на ночь у обочин, чтобы не мешать работе спецтехники.