Губернатор Николай Любимов: «Количество больных в регионе увеличивается в геометрической прогрессии»

В понедельник, 24 января, губернатор Рязанской области Николай Любимов во время личного приема граждан в режиме видеосвязи высказался об увеличении количества заболевших коронавирусом:

- Мы видим, что количество заболевших быстро увеличивается по всему миру и в нашей стране – в геометрической прогрессии. Видимо, все-таки новый штамм у нас преобладает, хотя подтверждения от Роспотребнадзора пока нет. Но это видно по количеству заболевших.

Напомним, что 24 января, в Рязанской области выявлено 256 новых случаев COVID-19. Суточные показатели продолжают резко идти вверх и, по всей видимости, в ближайшее время достигнут рекордных отметок. Пока максимальный суточный прирост за все время пандемии в регионе составляет 275 случаев (20 ноября). Что касается ситуации в России, то последние несколько дней ежедневно обновляются суточные рекорды.