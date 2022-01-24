Нейрохирурги рязанской ОКБ поставили на ноги парализованного пациента

Чтобы поставить на ноги парализованного пациента, нейрохирургам ОКБ понадобилось пять дней. Фото: minzdrav.ryazangov.ru.

Нейрохирургам рязанской ОКБ понадобилось всего пять дней, чтобы поставить на ноги парализованного пациента. Хорошей новостью поделился региональный минздрав.

Рязанец поступил в ОКБ с жалобами на то, что не может ходить самостоятельно. Мужчина рассказал, что парализовало его не сразу. Вначале была простая слабость в конечностях, на которую он особо не обращал внимания. Но со временем дискомфорт усилился, а однажды ноги просто перестали слушаться.

Нейрохирурги областной клинической больницы провели диагностику и выяснили, что причиной болезни стала опухоль поясничного позвонка. Так как подобные патологии требуют очень тонкой и точной работы и хирургам нельзя ошибиться даже на миллиметр, операцию провели с помощью микроскопа.

Все прошло успешно, однако опухоль локализовалась так, что вместе с ней пришлось удалить часть поясничного позвонка. Чтобы пациент смог снова встать на ноги, врачи установили металлический аналог позвонка, который полностью заменил утраченный.

«В результате проведенного лечения у пациента восстановились утраченные функции организма. Прошло всего пять дней, и он был выписан с улучшением под наблюдение невролога по месту жительства. Из больницы ушел на своих ногах», - рассказал завотделением нейрохирургии ОКБ Андрей Косолапов.