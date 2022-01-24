В 2022 году в Рязани могут начать строить соборную мечеть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году мусульмане планируют заложить первый камень соборной мечети. Об этом в эфире телекомпании «Ока» сообщил имам-мухтасиб Рязанской области Рашид Бултачеев.

«Долгое время мы пытаемся построить официальную мечеть в Рязани, но, к сожалению, у нас пока это не получается, - сказал духовный лидер мусульман Рязанской области. - Возможно, в 2022 году удастся заложить первый камень в строительстве соборной мечети Рязани.

Ранее областные чиновники заявили, что в настоящее время на территории Рязани свободные от прав третьих лиц земельных участков нет, в границах которых возможно размещение зданий религиозного назначения. И предложили подыскать место для строительства за пределами Рязани (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!