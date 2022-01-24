Заболеваемость ОРВИ в Рязани превысила эпидпорог почти на 50%

В Рязани растет число заболевших ОРВИ, в области же – наоборот снижается. Свежие данные об эпидемиологической ситуации сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Так, за минувшую неделю эпидпорог по городу Рязани превышен уже на 49,5%, в районах области положение немного лучше – там превышение не более 30%.

При этом инфекция поражает преимущественно молодые организмы. Большинство заболевших медики выявляли среди детей до 14 лет.

Регистрировались ли случаи гриппа в Рязанской области, региональный Роспотребнадзор не уточнил, но в очередной раз напомнил о необходимости соблюдения мер профилактики.

Между тем, в Рязани из-за ОРВИ продолжают закрывать на карантин как отдельные классы, так и целые школы.