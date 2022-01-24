Памятник героям Куликовской битвы установят в Скопинском районе

В селе Вослебово Скопинского района могут установить памятник преподобным святым – Андрею Вослябе и Александру Пересвету, героям Куликовской битвы, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Село основали 500 лет назад, и его название - дань памяти монаху-воину Ослябе, героически погибшему во время Куликовской битвы.

Идею сельских чиновников уже поддержал губернатор Николай Любимов, он поручил министру по делам территорий Жанне Фоминой содействовать, чтобы заявка на получение региональной субсидии была оформлена качественно.

«Проект поселения имеет большие шансы пройти конкурсный отбор, поскольку объем инициативных платежей составляет 17%, по условиям программы требуется не менее 5%», - говорится в сообщении.

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