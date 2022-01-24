Только за девять месяцев 2021 года рязанцы получили в ломбардах 1,8 млрд рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За девять месяцев 2021 года рязанцы 155 тысяч раз обращались в ломбарды за заемными деньгами. В среднем каждый заем составлял 11,9 тысяч рублей, а всего жители Рязанской области получили в ломбардах 1,8 млрд рублей.

По данным рязанского отделения Банка России, средний заем за год вырос почти на четверть.

В 80% случаев люди предпочитают закладывать золото, далее идет предметы искусства, бытовая техника и серебро.

«Анализ рынка показал, что у ломбардов достаточно стабильный круг клиентов: 72% из них - это постоянные заемщики, - подчеркнул заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Сергей Никоноров. - Значительного притока новых клиентов в период пандемии не произошло.

Отметим, что на начало октября в Рязанской области официально числилось 14 ломбардов, годом раньше было на шесть больше.

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