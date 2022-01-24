25 января в Рязанской области не будут продавать алкоголь

Во вторник, 25 января, в День российского студенчества рязанцы вновь не смогут купить алкоголь в обычных магазинах. По традиции на протяжении всего дня будет действовать запрет на розничную продажу горячительных напитков. Ограничения еще в 2011 году установили региональные власти специальным законом.

Стоит отметить, что полностью «трезвым» вторник не будет. Ограничения на продажу не затронут алкоголь в барах, ресторанах, кафе и других точках общественного питания, где спиртные напитки находятся в продаже.

День российского студенчества – один из пяти «безалкогольных» праздников в регионе, наряду с Международным днем защиты детей (1 июня), Днем молодежи (27 июня), Днем знаний (1 сентября) и Международным днем студентов (17 ноября).