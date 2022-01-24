В ближайшее время в Рязанской области будет отмечен новый максимум заражений COVID-19 за сутки

В понедельник, 24 января, в Рязанской области выявлено 256 новых случаев COVID-19. Суточные показатели продолжают резко идти вверх и, по всей видимости, в ближайшее время достигнут рекордных отметок. Пока максимальный суточный прирост за все время пандемии в регионе составляет 275 случаев (20 ноября). Что касается ситуации в России, то последние несколько дней ежедневно обновляются суточные рекорды. 24 января зафиксировано 65 109 новых случаев.

Всего за время пандемии в Рязанской области заболевание подтвердилось у 64 233 человек.

Поправились за сутки в регионе 12 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 58 295 рязанца.

Летальный список за сутки пополнили 13 фамилий. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2813 человек.

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