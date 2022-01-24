Руководителей УК в Рязани обяжут отчитываться о судимостях

В ближайшее время все руководители управляющих компаний Рязани могут начать отчитываться о судимостях. Соответствующий опросник уже подготовлен Государственной жилищной инспекцией Рязанской области.

Отметим, что данный опрос соответствует статье 193 («Лицензионные требования») Жилищного кодекса РФ, в частности, пункт 3 гласит: Лицензионными требованиями являются «отсутствие у должностного лица лицензиата, должностного лица соискателя лицензии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления».

Ранее сообщалось, что жилищная инспекция накажет за неубранные дворы четыре УК в рязанской Горроще. 13 января проверка прошла во дворах десяти домов (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!