В результате ДТП в Рязанской области пострадала женщина-водитель

В результате ДТП в Спасском районе пострадала женщина-водитель. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области.

22 января в Спасском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Все случилось примерно в 11.41 на 235 километре федеральной трассы М5.

По предварительной информации, 55-летняя рязанка, управляя отечественным автомобилем ВАЗ 2110, в какой-то момент потеряла контроль над машиной и врезалась в разделительное дорожное ограждение.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщине-водителю потребовалась помощь медиков. Автомобиль получил механические повреждения.

По факту ДТП региональная Госавтоинспекция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства аварии.