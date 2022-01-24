Дом купца Рудакова в центре Рязани стал объектом культурного наследия. Фото: Яндекс-карты.

В Рязани еще один старинный деревянный дом получил охранный статус. Документ о включении постройки в реестр объектов культурного наследия появился на сайте госинспекции ОКН Рязанской области.

Речь идет о доме №33 по улице Пожалостина – он известен как дом купца-фабриканта Федора Рудакова. Деревянную постройку возвели в конце XIX века, она славилась резной отделкой по фасаду и оконными наличниками, но в настоящее время нуждается в серьезной реставрации. Более того, ветхое здание почти вплотную примыкает к строящейся многоэтажке.

Документ зафиксировал границы дома и установил ограничения на его использование. Теперь новый объект культурного наследия региона нельзя снести, а также возводить капитальные постройки на его территории.

Дом купца Рудакова – не единственный, кто получил охранный статус. Еще одним объектом культурного наследия власти признали строения суконной фабрики в селе Мурмино, где в начале XX века располагалась суконная фабрика Арацкова.