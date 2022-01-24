За неделю с улиц Рязани эвакуировали 39 автомобилей

За минувшую неделю с улиц Рязани эвакуировали и отправили на спецстоянку 39 автомобилей. Водители указанных машин нарушили правила остановки и стоянки, а также допустили нарушения других пунктов Правил дорожного движения, сообщает УМВД России по Рязанской области. Кроме того, припаркованные в неположенных местах автомобили, мешают уборке улиц от снега.

В частности, «Жигули» десятой модели эвакуировали с улицы Сенной за остановку в зоне действия знака «Остановка запрещена».

Ряд автомобилей направлен на спецстоянку с других улиц Рязани.

«Перемещают автомобиль, если невозможно устранить причины задержания [автомобиля] на месте выявленного административного правонарушения», - говорится в сообщении УМВД.

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