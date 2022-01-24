В рязанском поселке Шлаковом отключили холодную воду

В понедельник, 24 января, рязанский Водоканал вновь предупредил об отключении холодной воды. Объявление появилось на сайте муниципального предприятия. В этот раз из-за ремонтных работ на городских сетях без водоснабжения останутся жители нескольких домов в микрорайоне Шлаковый.

С 9.30 до 17.00 не будет холодной воды по следующим адресам:

- улица Разина, дома 27/19, 29/20;

- улица Телевизионная, дом 17;

- улица Трудовая, дом 18.

До 12:00 не будет холодной воды по адресам:

- улица Пугачева, дом 15;

- улица Рытикова, дом 18/32;

- улица Телевизионная, дом 21;

- улица Трудовая, дом 24/38.