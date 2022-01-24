Госавтоинспекция опубликовала фотографии с места смертельного ДТП в Рязани

Фото с места ДТП.

Госавтоинспекция опубликовала фотографии с места смертельного ДТП, произошедшего вечером 22 января на Ряжском шоссе в Рязани. Столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и Hyundai Solaris. На фотографиях видно, что первую иномарку выставило на дороге боком – удар пришелся в пассажирскую дверью.

По предварительной информации, 42-летний водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением. В результате происшествия он и его 36-летняя пассажирка погибли.

Во второй машине пострадали четыре человека. Это 33-летний водитель, 35-летняя пассажирка, а также две девочки – одной из них 11 лет, второй нет еще и годика.

По факту ДТП проводится проверка.

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