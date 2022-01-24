Раздавленные электричкой: появились еще фото с места трагедии в Рязанской области

Появились еще ряд фотографий с места смертельного ДТП в Милославском районе с участием электрички.

По данным рязанского УМВД, все произошло 23 января в 14:05, когда 72-летний местный житель за рулем автомобиля Chevrolet Niva по непонятным причинам выехал на переезд во время запрещающего сигнала светофора. В результате произошло столкновение с проходившим электропоездом (марка ЭД9М0193) сообщением Москва – Мичуринск.

Появились фотографии раздавленной электричкой машины в Милославском районе

В аварии водитель и две пассажирки автомобиля в возрасте 77 и 72 лет от полученных травм скончались на месте ДТП.

В настоящее время по данному происшествию проводится проверка (читать подробнее).

В страшном ДТП погибли три человека.

Раздавленные электричкой: появились еще фото с места трагедии в Рязанской области

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