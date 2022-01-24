Рязанцам предложили проголосовать за варианты защиты от омикрона

Последние дни принесли уже несколько общероссийских рекордов по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией. Резкий рост заболеваемости наблюдается и в Рязанском регионе. Не за горами обновление рекордов и у нас. Многие специалисты называют это пятой волной пандемии и связывают с распространением нового штамма болезни, названного омикроном.
По мнению медиков, эта разновидность ковида отличается большей заразностью, но протекает в более легкой форме. Тем не менее, защищаться от этой напасти как-то надо. Вот, например, правительство России, по утверждению премьера Михаила Мишустина, переходит на удаленный режим работы. Возможно, в ближайшие дни в Рязанской области также введут новые ограничения. Но, наверное, не стоит во всем уповать на решения власти. Заботу о своем здоровье надо брать в свои руки.
А что мы можем сделать? Для начала, посмотреть наш новый опрос, выбрать подходящие варианты и проголосовать. Если нужный вам вариант не нашелся, надо сформулировать свой и написать его в комментариях. Таким образом, план действий готов. Приступайте к его реализации.
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Как вы будете защищаться от штамма омикрон?
При желании можно проголосовать за несколько вариантов.
- Никак, я привит;
- Я переболел короной, мне не страшно;
- Буду носить маску и мыть руки;
- Буду принимать витамины D и C;
- Уйду на самоизоляцию;
- Буду чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом;
- Перейду на удаленный режим работы;
- Сделаю прививку;
- Проигнорирую, я не верю в эти вирусы;
- Другое (в комментариях).