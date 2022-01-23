Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 января 2022 14:26

В Рязанской области при столкновении электрички и легковушки погибли три человека

Трагедия произошла на перегоне Милославское - Гротовский
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водитель легковушки нарушил ПДД и выехал на переезд.

Водитель легковушки нарушил ПДД и выехал на переезд.

В воскресенье 23 января на перегоне Милославское - Гротовский в Рязанской области электропоезд протаранил легковой автомобиль. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что в результате столкновения погибли три человека, находившихся в салоне легковушки. В самой же электричке никто не пострадал. По данным агенства, ДТП не повлияло на график движения поездов на этом участке.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Три человека, двигавшихся в автомобиле NIVA, погибли.

Три человека, двигавшихся в автомобиле NIVA, погибли.