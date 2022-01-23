В Рязанской области при столкновении электрички и легковушки погибли три человека

Водитель легковушки нарушил ПДД и выехал на переезд.

В воскресенье 23 января на перегоне Милославское - Гротовский в Рязанской области электропоезд протаранил легковой автомобиль. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что в результате столкновения погибли три человека, находившихся в салоне легковушки. В самой же электричке никто не пострадал. По данным агенства, ДТП не повлияло на график движения поездов на этом участке.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.