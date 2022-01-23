В рязанском Дядьково трое парней взломали подвал многоэтажки

Фото: RZN_LIFE.

В поселке Дядьково, расположенном под Рязанью, трое парней взломали подвал многоэтажки на бульваре Оптимистов. Об этом рассказала подписчица группы RZN_LIFE в Instagram.

Момент проникновения молодых людей в подъезд жилого дома попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как человек в коричневой куртке и натянутом на голову оранжевом капюшоне дергает подъездную дверь и проникает с друзьями в помещение.

«Также пропали некоторые предметы. Не факт, конечно, что именно они вынесли, но произошло это одновременно с разбоем. Может кто узнал «героев»?» - написала автор поста.

Отмечается, что инцидент произошел около 7 часов вечера в пятницу 21 января.