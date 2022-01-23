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Происшествия23 января 2022 10:41

В Рязани под тяжестью снега обрушилась крыша овощного склада

ЧП произошло на территории Пятой базы
Источник:kp.ru
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23 января в Рязани на территории Пятой базы, расположенной на проезде Шабулина, рухнула крыша склада. Об этом изданию YA62 сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что помещение использовалось для хранения овощей и фруктов, а обрушение произошло на площади 100 квадратных метров из-за тяжести снега. При этом информация о ночном ЧП поступила к спасателям в 10.30.

- На место выезжали специалисты регионального ГУ МЧС, но их помощь не потребовалась, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадавших нет. Ущерб устанавливается.