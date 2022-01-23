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Общество23 января 2022 8:04

Лестницей у стадиона «Спартак» невозможно пользоваться из-за снега

Объект, расположенный в центре Рязани, не убирали зимой ни разу
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: группа "Рязань".

Фото: группа "Рязань".

Рязанцы в социальных сетях обратили внимание городских властей на не очищенную от снега лестницу, расположенную у стадиона «Спартак». Фотографию объекта опубликовали в группе «Рязань» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ежедневно десятки детей ходят по ней в школу и обратно», - написано в сообщении.

И действительно, на снимке заметно, что из под снега выглядывают только перила, ступеней же не видно и причем давно. Люди, ежедневно бывающее в этом месте, рассказали, что за эту зиму ни разу не видели, чтобы лестницу убирали.