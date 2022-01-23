Лестницей у стадиона «Спартак» невозможно пользоваться из-за снега

Фото: группа "Рязань".

Рязанцы в социальных сетях обратили внимание городских властей на не очищенную от снега лестницу, расположенную у стадиона «Спартак». Фотографию объекта опубликовали в группе «Рязань» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ежедневно десятки детей ходят по ней в школу и обратно», - написано в сообщении.

И действительно, на снимке заметно, что из под снега выглядывают только перила, ступеней же не видно и причем давно. Люди, ежедневно бывающее в этом месте, рассказали, что за эту зиму ни разу не видели, чтобы лестницу убирали.