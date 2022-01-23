В Рязани в ДТП на Ряжском шоссе погибли два человека

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Вечером 22 января около 22 часов произошло ДТП на Ряжском шоссе с участием Hyundai Solaris и Chevrolet Lacetti. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

По предварительным данным, 42-летний мужчина за рулем Chevrolet не справился с управлением и на скорости врезался Hyundai. В результате аварии погиб водитель американской иномарки и его 36-летняя пассажирка.

При этом люди, ехавшие Hyundai, получили различные травмы. 33-летний водитель-москвич и трое его пассажирок 33-летняя женщина и двое девочек (2010 и 2021 годов рождения) были госпитализированы.

Устанавливаются все обстоятельства приведшие к трагедии.