Из-за взорвавшегося газового баллончика в Рязани на Новаторов пострадал мужчина

ЧП произошло в субботу, 22 января, в 15:40 в доме №3 на улице Новаторов. В результате взрыва пострадал 38-летний мужчина. По данным «КП-Рязань», пострадавший получил ожоги верхних слоев кожи и всей глубины, на различных участках тела.

В настоящее время мужчина находится под наблюдением врачей в ожоговом центре. А специалисты выясняют причину и все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Рязани во время пожара у местного жителя обгорели деньги, но в банке ему потом помогли восстановить крупную сумму. Правда, не сразу (читать подробнее).

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