Рязанцев 23 января ждут легкий мороз, снег и гололедица

В воскресенье, 23 января, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью небольшой снег, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Днем в воскресенье существенных осадков не предвидится, но на дорогах возможна гололедица.

Кроме того, возможны ветра, порывами до десяти метров в секунду, а температура воздуха по Рязанской области ночью -13... -8 градусов, днем -9... -4 градуса.

По данным специалистов центра «Фобос», в Рязани ожидаются переменная облачность, туман и температура -9… -11 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

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