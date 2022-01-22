В Рязани от коронавируса умерла 37-летняя женщина

В субботу, 22 января, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 13 человек.

Все они скончались в январе 2022 года.

Это семь женщин – 37 лет, 46 лет, 72 года, 73 года, 83 года, 83 года, 84 года и шестеро мужчин – 59 лет, 59 лет, 61 год, 68 лет, 69 лет, 80 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2785 человек.

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