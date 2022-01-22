22 января в России обновили новый ковид-максимум, в Рязанской области зафиксировали 176 новых случаев

В субботу, 22 января, в Рязанской области выявлено 176 новых случаев COVID-19. После сравнительно небольшого периода спада суточные показатели продолжают резко идти вверх. В России 22 января был обновлен суточный максимум – 57 212 случаев.

Всего за время пандемии в Рязанской области заболевание подтвердилось у 63 772 человек.

Поправились за сутки в регионе 12 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 58 275 рязанца.

Летальный список за сутки пополнили 13 фамилий. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2785 человек.