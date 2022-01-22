Рязанскую учительницу выставили живодером, создав ее фейковый аккаунт

В Рязани неизвестные выставили учительницу русского языка и литературы школы №34 живодером. Речь идет о Ламтевой Надежде Александровне. Кто-то создал фейковый аккаунт в соцсети «ВКонтакте» и от имени заслуженного педагога вел переписку с зоозащитниками. Переписка показывала, что учительница уже убила двух кошек и хомяка якобы бросив животных на все лето одних в квартире.

«Можно подумать – вы сами никогда хомяка в унитаз не смывали», - писала фейковая учительница борцам за права животных. Последние не разобрались и внесли уже реального человека в черный список.

В настоящее время Надежда Ламтева написала заявление в полицию. По ее словам, неизвестные создали фейковую страницу с ее данными, и от ее имени переписывались.

«Дополнительно сообщаем, что Надежда Александровна отзывчивый, добрый человек, профессионал, педагог со стажем. У нее есть кошка, которая живет в ее доме уже десять лет, она здорова и никогда не остается одна на долгое время», - отметили в пресс-службе администрации Рязани.

Заслуги Ламтевой Надежды Александровны в педагогической деятельности неоднократно отмечались, в том числе министерством образования России. Стаж работы учительницей – более 40 лет.

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