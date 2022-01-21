В Сасове водитель Kia сбил 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте.

В Сасове 10-летний мальчик угодил под колеса автомобиля, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Все произошло вечером, 21 января, на проспекте Свободы, у дома № 19а. По предварительным данным, ребенок, возвращаясь домой с тренировки из физкультурно-оздоровительного комплекса, решил сократить путь и перебежать дорогу вне пешеходного перехода. В это время по проезжей части двигался Kia Stinger под управлением 25-летнего местного жителя. Так как на одежде мальчика не было светоотражающих элементов, водитель заметил его слишком поздно и не успел вовремя среагировать.

В результате аварии ребенку потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.