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Политика21 января 2022 16:13

Экс-зампред регионального правительства Светлана Горячкина нашла работу в Торгово-промышленной палате

Сама экс-чиновница пока никак не прокомментировала новое назначение
Источник:kp.ru
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Экс-зампред регионального правительства Светлана Горячкина нашла работу в Торгово-промышленной палате.

Экс-зампред регионального правительства Светлана Горячкина нашла работу в Торгово-промышленной палате.

Светлана Горячкина, покинувшая должность заместителя председателя правительства Рязанской области, трудоустроилась в Торгово-промышленной палате региона, сообщает «Новая газета», ссылаясь на собственные источники.

Какую должность экс-чиновница заняла на новом месте работы, пока неизвестно. Как сама Горячкина, так и председатель Торгово-промышленной палаты Рязанской области Татьяна Гусева от официальных комментариев воздерживаются. Не числится Светлана Владимировна и в числе сотрудников на сайте организации.

Горячкина покинула пост зампреда регионального правительства в декабре минувшего года. Официальной причиной ее отставки стал переход на другую работу.