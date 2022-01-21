Экс-зампред регионального правительства Светлана Горячкина нашла работу в Торгово-промышленной палате.

Светлана Горячкина, покинувшая должность заместителя председателя правительства Рязанской области, трудоустроилась в Торгово-промышленной палате региона, сообщает «Новая газета», ссылаясь на собственные источники.

Какую должность экс-чиновница заняла на новом месте работы, пока неизвестно. Как сама Горячкина, так и председатель Торгово-промышленной палаты Рязанской области Татьяна Гусева от официальных комментариев воздерживаются. Не числится Светлана Владимировна и в числе сотрудников на сайте организации.

Горячкина покинула пост зампреда регионального правительства в декабре минувшего года. Официальной причиной ее отставки стал переход на другую работу.